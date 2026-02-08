Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/zabolevanie-2072947563.html
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян - РИА Новости, 08.02.2026
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
Заболевание оспой обезьян у человека может привести к серьезным последствиям для здоровья: вирус может вызывать тяжелую пневмонию и энцефалит, сообщила РИА... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T00:47:00+03:00
2026-02-08T00:47:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558236_0:358:2372:1692_1920x0_80_0_0_4bba5fe8867e924b173ec52dd2770477.jpg
https://ria.ru/20260206/ospa-2072583581.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790558236_0:135:2372:1914_1920x0_80_0_0_9068e82ac4e2af7db52743d0bf4f9395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян

РИА Новости: вирус оспы обезьян может вызывать тяжелую пневмонию и энцефалит

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" | Перейти в медиабанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в медиабанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Заболевание оспой обезьян у человека может привести к серьезным последствиям для здоровья: вирус может вызывать тяжелую пневмонию и энцефалит, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.
"Могут (быть опасные последствия – ред.). В данном случае вирус может быть тяжелым, он может также вызывать пневмонию тяжелую, энцефалит, летальные случаи не исключены. Вопрос в том, какое состояние иммунитета у пациента, потому что вакцинацию против этого вируса не проводят, лечение достаточно сложное, и только при тяжелых формах используют противовирусный препарат широкого спектра действия. Могут быть тяжелые осложнения при этой инфекции", - сказала Компанец.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вирусолог рассказала, кто защищен от оспы обезьян
6 февраля, 00:57
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Дальневосточный федеральный университетЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала