Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Заболевание оспой обезьян у человека может привести к серьезным последствиям для здоровья: вирус может вызывать тяжелую пневмонию и энцефалит, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

"Могут (быть опасные последствия – ред.). В данном случае вирус может быть тяжелым, он может также вызывать пневмонию тяжелую, энцефалит, летальные случаи не исключены. Вопрос в том, какое состояние иммунитета у пациента, потому что вакцинацию против этого вируса не проводят, лечение достаточно сложное, и только при тяжелых формах используют противовирусный препарат широкого спектра действия. Могут быть тяжелые осложнения при этой инфекции", - сказала Компанец.