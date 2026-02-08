https://ria.ru/20260208/zabolevanie-2072947563.html
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
Вирусолог рассказала о последствиях заболевания оспой обезьян
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Заболевание оспой обезьян у человека может привести к серьезным последствиям для здоровья: вирус может вызывать тяжелую пневмонию и энцефалит, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Ранее в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили два пациента с оспой обезьян. Выявлены контактные лица, организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.
"Могут (быть опасные последствия – ред.). В данном случае вирус может быть тяжелым, он может также вызывать пневмонию тяжелую, энцефалит, летальные случаи не исключены. Вопрос в том, какое состояние иммунитета у пациента, потому что вакцинацию против этого вируса не проводят, лечение достаточно сложное, и только при тяжелых формах используют противовирусный препарат широкого спектра действия. Могут быть тяжелые осложнения при этой инфекции", - сказала Компанец.