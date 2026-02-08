Премьер Японии поблагодарила Трампа за поддержку

ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что с нетерпением ожидает визита в США этой весной и намерена продолжить работу по укреплению японо-американского союза.

“Я искренне благодарна президенту Дональду Трампу за его тёплые слова. С нетерпением жду визита в Белый дом этой весной и продолжения нашей совместной работы по дальнейшему укреплению японо-американского союза”, - написала глава японского правительства на своей странице в соцсети X.