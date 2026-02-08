Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии поблагодарила Трампа за поддержку - РИА Новости, 08.02.2026
21:56 08.02.2026
Премьер Японии поблагодарила Трампа за поддержку
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что с нетерпением ожидает визита в США этой весной и намерена продолжить работу по укреплению японо-американского... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T21:56:00+03:00
2026-02-08T21:56:00+03:00
в мире
япония
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
санаэ такаити
япония
сша
вашингтон (штат)
в мире, япония, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, санаэ такаити
В мире, Япония, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Санаэ Такаити
Премьер Японии поблагодарила Трампа за поддержку

Такаити: я благодарна Трампу за теплые слова и с нетерпением жду визита в США

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Токио
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Токио - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что с нетерпением ожидает визита в США этой весной и намерена продолжить работу по укреплению японо-американского союза.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе выразил полную поддержку Такаити на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента страны, подчеркнув важность ее лидерства и работы коалиции в японском правительстве. Он также заявил, что примет Такаити 19 марта в Белом доме.
“Я искренне благодарна президенту Дональду Трампу за его тёплые слова. С нетерпением жду визита в Белый дом этой весной и продолжения нашей совместной работы по дальнейшему укреплению японо-американского союза”, - написала глава японского правительства на своей странице в соцсети X.
По словам японского премьера, союз и дружба Японии и США основаны на глубоком доверии и тесном сотрудничестве, а потенциал двусторонних отношений она назвала “безграничным”. Такаити также подчеркнула, что рассчитывает совместно с Вашингтоном продолжить усилия, направленные на обеспечение мира и процветания двух стран.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает перед журналистами в день всеобщих выборов в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Премьер Японии не планирует менять состав правительства после выборов
Вчера, 17:16
 
