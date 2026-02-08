Рейтинг@Mail.ru
16:46 08.02.2026 (обновлено: 21:06 08.02.2026)
Правящая коалиция получит две трети мест в нижней палате парламента Японии
Правящая коалиция получит две трети мест в нижней палате парламента Японии
В мире, Украина, Киев, Бровары, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, ДТЭК
© AP Photo / Louise DelmotteСотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026
© AP Photo / Louise Delmotte
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса на выборах в нижнюю палату парламента в Токио. 8 февраля 2026
ТОКИО, 8 фев — РИА Новости. Правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай") на выборах в ключевую палату парламента гарантированно получит две трети мест, что даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где она не имеет большинства.
Публикация результатов ведется в прямом эфире телеканала NHK.
В стране работали 44,6 тысячи избирательных участков. Согласно данным Министерства общенациональных дел и коммуникаций Японии, заранее голоса отдали 27,1 процента избирателей.
Фактическая явка в воскресенье по состоянию на 19:30 по местному времени (13:30 мск) составляла 28,18 процента.
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий
7 февраля, 09:20
 
