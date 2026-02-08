Газета Washington Post сменила гендиректора после сокращений

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила о назначении нового генерального директора через несколько дней после начала сокращений сотрудников издания.

Годом ранее сотрудники газеты критиковали решение Безоса изменить редакционную политику раздела "Мнения", который, как было заявлено, должен был сосредоточиться исключительно на "защите личных свобод и свободного рынка".