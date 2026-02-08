Рейтинг@Mail.ru
Газета Washington Post сменила гендиректора после сокращений
Американская газета Washington Post сообщила о назначении нового генерального директора через несколько дней после начала сокращений сотрудников издания. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T04:46:00+03:00
2026-02-08T04:46:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила о назначении нового генерального директора через несколько дней после начала сокращений сотрудников издания.
В среду портал NPR сообщил, что владелец газеты, миллиардер Джефф Безос распорядился сократить коллектив на треть.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Владелец Washington Post Безос объявил о смене редакционной политики
27 февраля 2025, 12:53
"Washington Post объявляет Джеффа Д"Онофрио своим действующим издателем и генеральным директором, решение вступает в силу немедленно", - говорится в публикации отдела газеты по связям с общественностью в соцсети X.
Последние два года пост занимал Уильям Льюис, причина его ухода не раскрывается. Д"Онофрио работает в газете с июня прошлого года, он занимал пост главного коммерческого директора издания. До этого он работал в компаниях Raptive, Tumblr, Yahoo и Google.
Годом ранее сотрудники газеты критиковали решение Безоса изменить редакционную политику раздела "Мнения", который, как было заявлено, должен был сосредоточиться исключительно на "защите личных свобод и свободного рынка".
Бывший исполнительный редактор Washington Post Марти Барон тогда обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам в уступку президенту США Дональду Трампу.
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг
16 мая 2025, 10:20
 
