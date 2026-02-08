Газета Washington Post сменила гендиректора после сокращений

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американская газета Washington Post сообщила о назначении нового генерального директора через несколько дней после начала сокращений сотрудников издания.
В среду портал NPR сообщил, что владелец газеты, миллиардер Джефф Безос распорядился сократить коллектив на треть.
"Washington Post объявляет Джеффа Д"Онофрио своим действующим издателем и генеральным директором, решение вступает в силу немедленно", - говорится в публикации отдела газеты по связям с общественностью в соцсети X.
Годом ранее сотрудники газеты критиковали решение Безоса изменить редакционную политику раздела "Мнения", который, как было заявлено, должен был сосредоточиться исключительно на "защите личных свобод и свободного рынка".
Бывший исполнительный редактор Washington Post Марти Барон тогда обвинил Безоса в подчинении газеты политическим интересам в уступку президенту США Дональду Трампу.
