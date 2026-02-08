Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении - РИА Новости, 08.02.2026
23:46 08.02.2026
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении
в мире
в мире, оаэ, алжир (провинция), абу-даби, международная организация гражданской авиации, air algerie, emirates
В мире, ОАЭ, Алжир (провинция), Абу-Даби, Международная организация гражданской авиации, Air Algerie, Emirates
В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении

WAM: в ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
ДУБАЙ, 8 фев - РИА Новости. Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило получение уведомления от Алжира о расторжении соглашения об авиасообщении, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"После уведомления от Алжирской Народно-Демократической Республики о прекращении действия Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, Главное управление гражданской авиации ОАЭ пояснило, что этот шаг следует механизмам, предусмотренным в рамках международных соглашений, и не окажет немедленного влияния на работу воздушного движения", - сообщает WAM.
ГП призвала передать операторов систем бронирования авиабилетов государству
Управление гражданской авиации ОАЭ подчеркнуло, что соглашение остается в силе в течение установленного периода уведомления, и полеты между двумя странами в настоящее время продолжаются в обычном режиме.
В субботу алжирское агентство новостей APS сообщило, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. ОАЭ были уведомлены об этом по дипломатическим каналам совместно с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В настоящее время прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняют эмиратская авиакомпания Emirates и алжирская Air Algerie.
Главное агентство авиасообщений обанкротили намеренно, заявил источник
В миреОАЭАлжир (провинция)Абу-ДабиМеждународная организация гражданской авиацииAir AlgerieEmirates
 
 
