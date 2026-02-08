В ОАЭ подтвердили намерение Алжира расторгнуть соглашение об авиасообщении

ДУБАЙ, 8 фев - РИА Новости. Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило получение уведомления от Алжира о расторжении соглашения об авиасообщении, передает эмиратское информационное агентство WAM.
"После уведомления от Алжирской Народно-Демократической Республики о прекращении действия Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, Главное управление гражданской авиации ОАЭ пояснило, что этот шаг следует механизмам, предусмотренным в рамках международных соглашений, и не окажет немедленного влияния на работу воздушного движения", - сообщает WAM.
Управление гражданской авиации ОАЭ подчеркнуло, что соглашение остается в силе в течение установленного периода уведомления, и полеты между двумя странами в настоящее время продолжаются в обычном режиме.
В субботу алжирское агентство новостей APS сообщило, что Алжир инициировал необходимые процедуры для расторжения соглашения об авиасообщении с ОАЭ, которое было подписано в Абу-Даби 13 мая 2013 года. ОАЭ были уведомлены об этом по дипломатическим каналам совместно с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
В настоящее время прямые рейсы между ОАЭ и Алжиром выполняют эмиратская авиакомпания Emirates и алжирская Air Algerie.