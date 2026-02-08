Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ обсудил с Путиным ситуацию в регионе и мирные инициативы - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 08.02.2026 (обновлено: 18:52 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/wam-2073054567.html
Президент ОАЭ обсудил с Путиным ситуацию в регионе и мирные инициативы
Президент ОАЭ обсудил с Путиным ситуацию в регионе и мирные инициативы - РИА Новости, 08.02.2026
Президент ОАЭ обсудил с Путиным ситуацию в регионе и мирные инициативы
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в регионе и усилия по укреплению диалога и РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:51:00+03:00
2026-02-08T18:52:00+03:00
в мире
оаэ
россия
мухаммед бен заед аль нахайян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
https://ria.ru/20260208/putin-2073013630.html
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, россия, мухаммед бен заед аль нахайян, владимир путин
В мире, ОАЭ, Россия, Мухаммед бен Заед Аль Нахайян, Владимир Путин
Президент ОАЭ обсудил с Путиным ситуацию в регионе и мирные инициативы

WAM: президент ОАЭ обсудил по телефону с Путиным региональную ситуацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 8 фев - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в регионе и усилия по укреплению диалога и мирных инициатив, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Лидеры обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая текущие региональные события и усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности посредством диалога и мирных инициатив", - сообщает WAM.
Также президенты России и ОАЭ обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами, передает агентство.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева
Вчера, 14:35
 
В миреОАЭРоссияМухаммед бен Заед Аль НахайянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала