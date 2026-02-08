Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
19:55 08.02.2026
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ
Украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
вашингтон (штат)
киев
украина
владимир зеленский
вашингтон (штат)
киев
украина
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники.
"Источники сообщили агентству Рейтер в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае", - пишет агентство.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине к лету. Рейтер ранее со ссылкой на источники передавало, что референдум по соглашению об урегулировании будет проводиться одновременно с национальными выборами на Украине. Один из источников агентства подчеркнул, что "американцы торопятся" и что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский все еще верит в победу на выборах, пишут СМИ
7 февраля, 00:44
 
