https://ria.ru/20260208/vybory-2073062886.html
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ
Украинские и американские чиновники обсудили график, согласно которому к марту будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T19:55:00+03:00
2026-02-08T19:55:00+03:00
2026-02-08T19:55:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
киев
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_124a4ffc1d079d490c194cc8d1cb79f3.jpg
https://ria.ru/20260207/zelenskij-2072822853.html
вашингтон (штат)
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070531534_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_20b837272f178754be56bb89b4bacf3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), киев, украина, владимир зеленский
В мире, Вашингтон (штат), Киев, Украина, Владимир Зеленский
Вашингтон и Киев обсудили график выборов на Украине, пишут СМИ
Reuters: Вашингтон и Киев обсудили график, по которому на Украине пройдут выборы