На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километров над уровнем моря, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"…эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана", - сообщили вулканологи в своем Tеlegram-канале.
По данным ученых, выброс произошел в 14.08 по камчатскому времени (05.08 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
25 августа 2025, 19:03