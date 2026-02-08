Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров
07:59 08.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров - РИА Новости, 08.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километров над уровнем моря, информирует Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 км

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.ДемянчукШивелуч
Шивелуч - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.Демянчук
Шивелуч. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 11,6 километров над уровнем моря, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"…эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 11,6 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана", - сообщили вулканологи в своем Tеlegram-канале.
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс
Вчера, 03:51
По данным ученых, выброс произошел в 14.08 по камчатскому времени (05.08 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа 2025, 19:03
 
Шивелуч Камчатка Петропавловск-Камчатский Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
