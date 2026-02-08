Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне оценивают положение ученых в обществе
19:31 08.02.2026
Опрос показал, как россияне оценивают положение ученых в обществе
Опрос показал, как россияне оценивают положение ученых в обществе
общество
россия
москва
валерий федоров
вциом
россия
москва
общество, россия, москва, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Москва, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Ученые в лаборатории
Ученые в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россияне оценивают положение ученых и доходность научных профессий на три балла из пяти, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В воскресенье в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошла пленарная сессия "Ученый - герой нашего времени" в рамках открытия Дня российской науки.
"Как оценивают россияне положение ученого в нашем современном обществе? На три с плюсом - 3,46 балла. Не очень много, но вот так. Зато честно. Доходность профессии... Вот, 3,07 (балла - ред.). А вот желательность профессии для детей, вот здесь ситуация получше. Смотрите, во-первых, самое высокое значение 3,72 (балла - ред.) по сравнению с другими показателями. Во-вторых, оно еще и значимо выросло по сравнению с первым замером - 2010 год. Вот, было 3,3 (балла - ред), сейчас 3,72 (балла - ред.). Подросло", - сказал Федоров на пленарной сессии.
Он отметил, что желательность профессии ученого среди детей, вопреки нынешнему уровню положения и доходности научных специальностей, устремилась вверх.
"Вот это та зацепка, которую, я думаю, нам нужно всем использовать для того, чтобы и дальше наращивать популярность профессии ученого", - подчеркнул Федоров.
Гендиректор АЦ ВЦИОМ обратил внимание, что научную сферу считают наиболее престижной два поколения: поколение оттепели (3,6 балла) и поколение зумеров (3,66 балла).
Кроме того, по данным АЦ ВЦИОМ, индекс доверия к науке в 2020 году упал и составил 59 пунктов, в тот год ученым доверяли 75% россиян.
"Но шесть лет прошло, сегодня можно сказать, что отыграли мы по другим обстоятельствам авторитет научный. И вот за последние 16 лет мы можем сказать, что сегодня у нас максимум, исторический максимум доверия к науке в России. Восемьдесят три процента россиян говорят, что они безусловно или скорее доверяют ученым. Не было такого никогда за последние, повторюсь, 16 лет. Надо этой возможностью пользоваться", - отметил Федоров.
В вопросе потенциальной замены ученых искусственным интеллектом, согласно данным АЦ ВЦИОМ, 53% граждан РФ уверены, что нейросети никогда не смогут заменить людей из сферы науки.
"Постепенно вырисовывается альтернативный путь, то есть не замена человеку, а скорее усиление человека", - заключил Федоров.
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента РФ от 7 июня 1999 года.
