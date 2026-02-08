МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска успешно атаковали командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", — заявил собеседник агентства.
В силовых структурах также рассказали, что ВСУ оборудуют в Харьковской области запасные оборонительные рубежи и перебросили туда подразделения 194-й отдельной понтонно-мостовой бригады.
В этих регионах действует группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
