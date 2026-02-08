В Сумской области уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ

"В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины , которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", — заявил собеседник агентства.

В этих регионах действует группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.