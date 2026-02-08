Рейтинг@Mail.ru
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 08.02.2026
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ - РИА Новости, 08.02.2026
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.02.2026
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ

ВС РФ уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ в Сумской области

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе населенного пункта Сутиски выявлен и уничтожен командный пункт 711-й ОБР разминирования государственной службы транспорта Украины, которая занималась постановкой минных заграждений в Сумской области", сказал собеседник агентства.
"Отчаянное сопротивление". Как армия подходит к решающей битве за Донбасс
"Отчаянное сопротивление". Как армия подходит к решающей битве за Донбасс
Вчера, 08:00
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
В этом регионе действует группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.
