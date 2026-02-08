https://ria.ru/20260208/vsu-2072960452.html
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ
На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T06:38:00+03:00
2026-02-08T06:38:00+03:00
2026-02-08T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
безопасность
ВС РФ уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ в Сумской области