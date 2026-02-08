На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й бригады ВСУ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На Сумском направлении уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В этом регионе действует группировка войск "Север". За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять складов.