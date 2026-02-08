Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей в Родинском

ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР до его освобождения убивали мирных жителей и отбирали у них еду, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.
Командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук сообщил об освобождении Родинского в ДНР 27 декабря.
"Вывели на улицу, расстреляли и забирали еду. Вместе с нами жили 12 человек, и нас двое - всего 14 человек", - сказала собеседница агентства.
Хачатрян добавила, что подобные случаи происходили и по соседству. "В соседнем гараже был погреб, и они так же поступили", - отметила она.
По словам женщины, на ее вопросы о том, почему стреляют по своим же, ВСУ отвечали, что мирные жители якобы не заслуживают жалости.
«
"Я у них спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны", - рассказала она.
Хачатрян вышла к передовым позициям ВС России, на которых к тому моменту успешно закрепились штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр". Бойцы отряда разместили беженку в безопасном месте, накормили, оказали медицинскую помощь и спустя несколько дней смогли безопасно вывезти в тыловой район.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18