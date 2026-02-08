Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей в Родинском - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 08.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей в Родинском
Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей в Родинском - РИА Новости, 08.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей в Родинском
ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР до его освобождения убивали мирных жителей и отбирали у них еду, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Беженка рассказала, как ВСУ убивали мирных жителей в Родинском

РИА Новости: ВСУ до освобождения Родинского убивали мирных жителей за еду

Украинские военные
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. ВСУ в населенном пункте Родинское в ДНР до его освобождения убивали мирных жителей и отбирали у них еду, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.
Командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук сообщил об освобождении Родинского в ДНР 27 декабря.
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ выгоняли жителей из бомбоубежищ в Димитрове
Вчера, 09:04
"Вывели на улицу, расстреляли и забирали еду. Вместе с нами жили 12 человек, и нас двое - всего 14 человек", - сказала собеседница агентства.
Хачатрян добавила, что подобные случаи происходили и по соседству. "В соседнем гараже был погреб, и они так же поступили", - отметила она.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Начался обратный отсчет": в США сделали важное заявление об окончании СВО
04:10
По словам женщины, на ее вопросы о том, почему стреляют по своим же, ВСУ отвечали, что мирные жители якобы не заслуживают жалости.
«
"Я у них спрашивала: вам не жалко своих убивать? Они мне в ответ сказали, что свои все выехали, а остались только ждуны", - рассказала она.
Хачатрян вышла к передовым позициям ВС России, на которых к тому моменту успешно закрепились штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр". Бойцы отряда разместили беженку в безопасном месте, накормили, оказали медицинскую помощь и спустя несколько дней смогли безопасно вывезти в тыловой район.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
