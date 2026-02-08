Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/volodin-2072981327.html
Володин поздравил ученых с Днем российской науки
Володин поздравил ученых с Днем российской науки - РИА Новости, 08.02.2026
Володин поздравил ученых с Днем российской науки
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки, отметив, что российские ученые вносят вклад в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:27:00+03:00
2026-02-08T10:27:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20260208/nauka-2072979480.html
https://ria.ru/20260208/uchenye-2072978469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин поздравил ученых с Днем российской науки

Володин: российские ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития РФ

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки, отметив, что российские ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития России, сообщается на сайте палаты парламента.
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России
Вчера, 10:15
"Российские ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования, делают важные открытия, которые ложатся в основу передовых отечественных разработок. Вносят вклад в обеспечение прогресса и развития нашей страны, укрепление ее технологического суверенитета, повышение качества жизни людей", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он также пожелал причастным к празднику здоровья, успехов и всего самого доброго.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником
Вчера, 10:06
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала