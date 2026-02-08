Володин поздравил ученых с Днем российской науки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки, отметив, что российские ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития России, сообщается на сайте палаты парламента.
Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, который был учрежден указом президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года, "учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук".
"Российские ученые проводят фундаментальные и прикладные исследования, делают важные открытия, которые ложатся в основу передовых отечественных разработок. Вносят вклад в обеспечение прогресса и развития нашей страны, укрепление ее технологического суверенитета, повышение качества жизни людей", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он также пожелал причастным к празднику здоровья, успехов и всего самого доброго.