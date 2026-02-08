Володин поздравил ученых с Днем российской науки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил представителей научного сообщества с Днем российской науки, отметив, что российские ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития России, сообщается на сайте палаты парламента.

Он также пожелал причастным к празднику здоровья, успехов и всего самого доброго.