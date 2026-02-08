ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области

Он добавил, что по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты, ранены мужчина и женщина. По словам главы области, над Краснояружским округом подавлены 3 беспилотника, по Ракитянскому и Шебекинскому округам нанесены удары 7 беспилотников, 4 из которых сбиты.