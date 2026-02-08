Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/voennye-2072984467.html
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 08.02.2026
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя, сообщил... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:41:00+03:00
2026-02-08T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3468fb24717c01ab13e207b2276d36f3.jpg
https://ria.ru/20260208/dron-2072963332.html
белгородская область
украина
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068865403_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_ccc149aafa9f0af4d0b102cfc12930c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 16 снарядами

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона попал под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 25 БПЛА, из них 16 были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 6 частных домовладениях, нескольких инфраструктурных объектах, предприятии, ангаре и 13 транспортных средствах.
"По Белгороду произведены 2 ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты… Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона в Волоконовском округе в хуторе Криничное 6 февраля. У него диагностировали осколочное ранение голени, а также множественные ссадины и ушибы ног", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты, ранены мужчина и женщина. По словам главы области, над Краснояружским округом подавлены 3 беспилотника, по Ракитянскому и Шебекинскому округам нанесены удары 7 беспилотников, 4 из которых сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Командный пункт зенитных ракетных дивизионов Минобороны - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Калужской области отразили ночную атаку беспилотников
Вчера, 08:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала