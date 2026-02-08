https://ria.ru/20260208/voennye-2072984467.html
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области
08.02.2026
ВСУ за сутки выпустили 16 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя, сообщил... РИА Новости, 08.02.2026
БЕЛГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 16 снарядами, за медицинской помощью обратились три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах региона попал под удар со стороны Украины
. Зафиксированы атаки 25 БПЛА, из них 16 были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 6 частных домовладениях, нескольких инфраструктурных объектах, предприятии, ангаре и 13 транспортных средствах.
"По Белгороду
произведены 2 ракетных обстрела с применением 8 боеприпасов. Также над городом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Повреждены 4 автомобиля и инфраструктурные объекты… Вчера в больницу обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона в Волоконовском округе в хуторе Криничное 6 февраля. У него диагностировали осколочное ранение голени, а также множественные ссадины и ушибы ног", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 8 боеприпасов и совершены атаки 12 беспилотников, 6 из которых сбиты, ранены мужчина и женщина. По словам главы области, над Краснояружским округом подавлены 3 беспилотника, по Ракитянскому и Шебекинскому округам нанесены удары 7 беспилотников, 4 из которых сбиты.
В Белгородской области
с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.