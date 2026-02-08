https://ria.ru/20260208/voennye-2072960279.html
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском - РИА Новости, 08.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском
Украинские военные удерживали мирных жителей в погребе в населенном пункте Родинское в ДНР и открывали огонь при попытке людей выйти оттуда, рассказала РИА... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T06:36:00+03:00
2026-02-08T06:36:00+03:00
2026-02-08T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика
россия
2026
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные удерживали мирных жителей в погребе в населенном пункте Родинское в ДНР и открывали огонь при попытке людей выйти оттуда, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.
Перед этим гражданских силой согнали в подвал и пригрозили расправой.
"Загнали всех в подвал и сказали: если кто-нибудь отсюда выйдет — будем стрелять", - сообщила собеседница агентства.
Хачатрян отметила, что на следующий день ситуация обострилась из-за боевых действий.
"На следующий день начали самолётики летать, мы выбегаем, и они выскакивают — начали они на нас стрелять", - рассказала она.
Хачатрян вышла к передовым позициям ВС России, на которых к тому моменту успешно закрепились штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр". Бойцы отряда разместили беженку в безопасном месте, накормили, оказали медицинскую помощь и спустя несколько дней смогли безопасно вывезти в тыловой район.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР
