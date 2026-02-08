Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 08.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском - РИА Новости, 08.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском
Украинские военные удерживали мирных жителей в погребе в населенном пункте Родинское в ДНР и открывали огонь при попытке людей выйти оттуда, рассказала РИА... РИА Новости, 08.02.2026
Беженка рассказала, как ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском

РИА Новости: ВСУ удерживали мирных жителей в погребе в Родинском

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские военные удерживали мирных жителей в погребе в населенном пункте Родинское в ДНР и открывали огонь при попытке людей выйти оттуда, рассказала РИА Новости беженка Анаит Хачатрян.
Перед этим гражданских силой согнали в подвал и пригрозили расправой.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Бойцы "Ахмата" не берут в плен иностранных наемников, заявил Алаудинов
23 мая 2025, 06:18
"Загнали всех в подвал и сказали: если кто-нибудь отсюда выйдет — будем стрелять", - сообщила собеседница агентства.
Хачатрян отметила, что на следующий день ситуация обострилась из-за боевых действий.
«
"На следующий день начали самолётики летать, мы выбегаем, и они выскакивают — начали они на нас стрелять", - рассказала она.
Хачатрян вышла к передовым позициям ВС России, на которых к тому моменту успешно закрепились штурмовые отряды 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр". Бойцы отряда разместили беженку в безопасном месте, накормили, оказали медицинскую помощь и спустя несколько дней смогли безопасно вывезти в тыловой район.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
