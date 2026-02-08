https://ria.ru/20260208/vena-2073024283.html
В Вене прошла акция протеста против сближения с НАТО
В центре Вены прошла акция протеста против отказа от нейтралитета Австрии и сближения с НАТО. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:04:00+03:00
2026-02-08T16:04:00+03:00
2026-02-08T16:28:00+03:00
в мире
вена
австралия
евросоюз
нато
австрия
вена
австралия
австрия
Марш в Вене против сближения с НАТО и утраты нейтралитета
Акция протеста против политики австрийского правительства, отказа от нейтралитета республики и сближения с НАТО прошла в субботу в центре Вены напротив здания Федеральной канцелярии, следует из видео, опубликованного организаторами.
Митингующие выступили против армии ЕС, считая ее угрозой нейтралитету республики. "Мы должны проследить, чтобы эта политика, которая сейчас шаг за шагом пытается втянуть нас в армию ЕС, не возобладала. Мы должны с самого начала сказать нет армии ЕС. Мы должны внести тему армии ЕС в дискуссию о будущем нашей армии - независимо от того, идет ли речь о сроках службы или о чем-то еще", - заявил со сцены один из организаторов митинга Мартин Руттер.
После митинга демонстранты прошли маршем по центру Вены с австрийскими флагами и баннером "Да - нейтралитету и миру, нет - НАТО". Участники также несли плакаты с призывами за достижение мира без оружия и били в барабаны.
