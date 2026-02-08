Рейтинг@Mail.ru
В Вене прошла акция протеста против сближения с НАТО - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 08.02.2026 (обновлено: 16:28 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/vena-2073024283.html
В Вене прошла акция протеста против сближения с НАТО
В Вене прошла акция протеста против сближения с НАТО - РИА Новости, 08.02.2026
В Вене прошла акция протеста против сближения с НАТО
В центре Вены прошла акция протеста против отказа от нейтралитета Австрии и сближения с НАТО. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T16:04:00+03:00
2026-02-08T16:28:00+03:00
в мире
вена
австралия
евросоюз
нато
австрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073023997_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11e91a522acd327868c85a3971bf8bc5.jpg
https://ria.ru/20260203/avstriya-2071832197.html
https://ria.ru/20260127/es-2070643658.html
вена
австралия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Марш в Вене против сближения с НАТО и утраты нейтралитета
Акция протеста против политики австрийского правительства, отказа от нейтралитета республики и сближения с НАТО прошла в субботу в центре Вены напротив здания Федеральной канцелярии, следует из видео, опубликованного организаторами. Митингующие выступили против армии ЕС, считая ее угрозой нейтралитету республики. "Мы должны проследить, чтобы эта политика, которая сейчас шаг за шагом пытается втянуть нас в армию ЕС, не возобладала. Мы должны с самого начала сказать нет армии ЕС. Мы должны внести тему армии ЕС в дискуссию о будущем нашей армии - независимо от того, идет ли речь о сроках службы или о чем-то еще", - заявил со сцены один из организаторов митинга Мартин Руттер. После митинга демонстранты прошли маршем по центру Вены с австрийскими флагами и баннером "Да - нейтралитету и миру, нет - НАТО". Участники также несли плакаты с призывами за достижение мира без оружия и били в барабаны.
2026-02-08T16:04
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073023997_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6588b072fe4dee0d4cfcee7fd2f0b8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, австралия, евросоюз, нато, австрия
В мире, Вена, Австралия, Евросоюз, НАТО, Австрия
В Вене прошла акция протеста против сближения с НАТО

В центре Вены прошел протест против сближения с НАТО и отказа от нейтралитета

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 8 фев — РИА Новости. В центре Вены прошла акция протеста против отказа от нейтралитета Австрии и сближения с НАТО.
«

"Мы должны проследить, чтобы эта политика, которая сейчас шаг за шагом пытается втянуть нас в армию Евросоюза, не возобладала. Мы должны с самого начала сказать нет армии ЕС. Мы должны внести эту тему в дискуссию о будущем нашей армии — независимо от того, идет ли речь о сроках службы или о чем-то еще", — заявил со сцены один из организаторов митинга Мартин Руттер.

Люди с флагом Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Явное большинство": австрийцы неожиданно сорвали планы Киева
3 февраля, 03:26
Демонстранты прошли маршем по центру Вены с австрийскими флагами и баннером "Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО". Участники также несли плакаты с призывами добиваться мира без оружия и били в барабаны.
Кроме того, протестующие выступили против цензуры и ограничений свободы слова, в том числе в соцсетях, против цифровой идентификации и биометрического контроля граждан, а также против возможных блокировок аккаунтов и ограничений доступа к онлайн-платформам. В качестве примера Рутте привел Австралию, где, по его словам, для доступа к сервисам требуется подтверждение личности с помощью документов или цифрового ID.
Помимо этого, участники акции выразили недовольство предполагаемым влиянием "элитных сетей" и крупных фондов на политику, медиа и решения, связанные с пандемией.
Мероприятие было заявлено как "антиправительственная демонстрация". Акция организована движением, выступающим за прямую демократию, сохранение нейтрального статуса республики и мирную внешнюю политику.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
27 января, 20:46
 
В миреВенаАвстралияЕвросоюзНАТОАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала