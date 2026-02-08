Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Вена не приглашает россиян на мероприятия по Второй мировой войне
09:30 08.02.2026
Захарова: Вена не приглашает россиян на мероприятия по Второй мировой войне
австрия, россия, вена, мария захарова, александр печерский
Австрия, Россия, Вена, Мария Захарова, Александр Печерский
Захарова: Вена не приглашает россиян на мероприятия по Второй мировой войне

Захарова: Вена не приглашает российских дипломатов на памятные мероприятия

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Вена публично воздерживается от приглашения официальных представителей РФ на памятные мероприятия по Второй мировой войне, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 2022 года австрийские власти подчеркнуто и публично воздерживаются от приглашения официальных российских представителей, в том числе наших дипломатов в Австрии, на памятные мероприятия", - сказала она.
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС
6 февраля, 09:47
Говоря о сохранении памяти погибших советских военнопленных в Маутхаузене, она указала, что "20 июня 1947 года советские власти передали бывший концлагерь "Маутхаузен" Австрии с ясно выраженным пожеланием – создать там мемориал".
"В итоге, возникший мемориальный комплекс стал одним из центральных мест сохранения памяти о жертвах национал-социализма, просветительско-образовательным центром, прежде всего, для молодежи", - сказала она.
Захарова рассказала, что "на его территории зримо возвышается центральный монумент советским жертвам концлагеря, там же расположен пронзительный памятник Герою Советского Союза, генералу Дмитрию Карбышеву".
"Для российской стороны работа по "Маутхаузену" – один из императивов историко-мемориальной работы", - добавила она.
"Мы тесно взаимодействуем с Фондом Александра Печерского и Форумом общественности "Сочинский диалог", - напомнила она. По словам Захаровой, "усилиями этих общественных организаций был снят и в 2025 году презентован в Москве документальный фильм о восстании советских военнопленных "Маутхаузена" "Охота на зайцев"".
Согласно Государственному договору о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955 года, напомнила она, "ответственность за уход за российскими/советскими мемориалами и захоронениями времен Первой и Второй мировых войн – всего их более 230 – лежит на австрийских властях".
"Можем отметить, что Австрия исправно выполняет взятые на себя обязательства. Воинские захоронения и памятники поддерживаются в достойном виде", - добавила она.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Захарова высказалась о героизации нацизма на Западе
Вчера, 07:09
 
АвстрияРоссияВенаМария ЗахароваАлександр Печерский
 
 
