Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 08.02.2026 (обновлено: 15:38 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/valentin-2073014658.html
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина
День святого Валентина можно переименовать в День любви, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:45:00+03:00
2026-02-08T15:38:00+03:00
общество
татьяна буцкая
госдума рф
день святого валентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926851726_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_57a0ecba8026de131040ced542849a9d.jpg
https://ria.ru/20250214/pravoslavie-1999271962.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926851726_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e4f3d9a774b5ce701630fa1c7f97497b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна буцкая, госдума рф, день святого валентина
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, День святого Валентина
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина

Депутат Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУкрашения в Москве ко Дню святого Валентина
Украшения в Москве ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Украшения в Москве ко Дню святого Валентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. День святого Валентина можно переименовать в День любви, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«

"Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности. Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни. Это может быть "День любви" или "День плюшевой игрушки", — рассказала она.

По ее словам, важно не запрещать сам праздник, а предложить такой вариант, который приживется и станет народным.
"Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Крайне важно не только дать название, но и показать пример — как можно признаваться в любви, делать предложения, чтобы потом, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, сыграть свадьбу. Очевидно, что наш большой праздник любви и верности — это 8 июля, он уже является красным днем календаря", — добавила депутат.
Буцкая считает, что 14 февраля может стать днем, когда россияне делают предложения и планируют свадьбы на лето.
Празднование Дня святого Валентина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Священник рассказал, как православным относиться ко Дню святого Валентина
14 февраля 2025, 04:08
 
ОбществоТатьяна БуцкаяГосдума РФДень святого Валентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала