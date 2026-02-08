https://ria.ru/20260208/valentin-2073014658.html
В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. День святого Валентина можно переименовать в День любви, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности. Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни. Это может быть "День любви" или "День плюшевой игрушки", — рассказала она.
По ее словам, важно не запрещать сам праздник, а предложить такой вариант, который приживется и станет народным.
"Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Крайне важно не только дать название, но и показать пример — как можно признаваться в любви, делать предложения, чтобы потом, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, сыграть свадьбу. Очевидно, что наш большой праздник любви и верности — это 8 июля, он уже является красным днем календаря", — добавила депутат.
Буцкая
считает, что 14 февраля может стать днем, когда россияне делают предложения и планируют свадьбы на лето.