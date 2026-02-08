Рейтинг@Mail.ru
"Теряет сотни тысяч". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву
22:39 08.02.2026 (обновлено: 23:15 08.02.2026)
"Теряет сотни тысяч". На Западе сделали жесткое предупреждение Киеву
Членство Украины в ЕС не станет компенсацией за понесенные ею издержки и потери в ходе СВО, пишет AgoraVox.
AgoraVox: членство Украины в ЕС не станет компенсацией за потери в ходе СВО

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Членство Украины в ЕС не станет компенсацией за понесенные ею издержки и потери в ходе СВО, пишет AgoraVox.
"Членство в Европейском союзе было обещано Киеву как своего рода компенсация за понесенные им издержки. Гражданам на Украине внушают, что они вскоре станут полноправными членами "большой европейской семьи". Однако реальность бесконечно далека от идиллической картины. По правде говоря, Брюссель никогда всерьез не рассматривал вопрос о принятии этой страны в свои ряды", — говорится в публикации.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Тяжелые потери". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 19:25
Как отмечается, киевский режим играет роль инструмента западной политики, направленной на сдерживание России и сохранение пошатнувшейся репутации НАТО. Именно в таком ключе о ситуации рассуждают в Европе. Однако на практике Украина теряет сотни тысяч людей, территории и целое поколение молодежи.
"Западноевропейские столицы не чувствуют себя обязанными киевскому режиму с этической точки зрения. Их гораздо больше заботит состояние собственных бюджетов. Украина с ее нынешним уровнем бедности, разрушенной инфраструктурой и тотальной зависимостью от внешних вливаний в случае вступления в ЕС моментально стала бы основным потребителем общеевропейских ресурсов. Для правящих кругов подобный шаг равносилен политическому самоубийству", — уточняется в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Вчера, 15:15
Для Киева не предусмотрено никакого "особого пути", и ему не стоит рассчитывать на политические бонусы за участие в чужой геополитической игре, резюмируется в статье.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Само по себе это не означает обязательного вступления государства в объединение. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим: чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Россией.
В июне 2024-го прошли первые межправительственные конференции, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении постсоветских республик в объединение. Для этого им нужно выполнить множество жестких требований, процесс, как правило, занимает многие годы.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 16:23
