Франция и Украина договорились о производстве БПЛА, заявила министр

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Франция и Украина договорились о совместном производстве беспилотников, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен.
Вотрен посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
"Я подписала со своим коллегой письмо о намерениях для совместной разработки и производства инновационных решений для обороны, в частности в сфере дронов и данных", - написала Вотрен на своей странице в соцсети Х.
Вотрен добавила, что совместная инициатива в рамках программы Brave 1 заработает в скором времени.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.