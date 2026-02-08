https://ria.ru/20260208/ukraina-2073075792.html
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии
Украина импортировала в воскресенье наибольший суточный объем электроэнергии, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 08.02.2026
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии
Шмыгаль: Украина в воскресенье импортировала наибольший суточный объем энергии