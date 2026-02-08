Рейтинг@Mail.ru
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2026
22:06 08.02.2026
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии - РИА Новости, 08.02.2026
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии
Украина импортировала в воскресенье наибольший суточный объем электроэнергии, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 08.02.2026
На Украине зафиксировали наибольший суточный объем импорта электроэнергии

Шмыгаль: Украина в воскресенье импортировала наибольший суточный объем энергии

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Украина импортировала в воскресенье наибольший суточный объем электроэнергии, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
"Ситуация с электроснабжением остается сложной… Повреждения существенные... Сегодня также фиксируем наибольший суточный объем импорта электроэнергии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
При этом он не уточнил, сколько именно электроэнергии было импортировано.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
