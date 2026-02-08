Рейтинг@Mail.ru
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 08.02.2026
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 08.02.2026
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине. РИА Новости, 08.02.2026
Журналист Боуз рассказал о жестоких столкновениях при мобилизации на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
«
"Ежедневный хаос в разрушенной Украине. Жестокое столкновение мирных жителей, спасающих человека, похищенного головорезами Зеленского. Это "свободная Европа" по мнению ЕС и НАТО", — написал он.
Так Боуз прокомментировал видео, на котором мужчину пытаются насильно затолкнуть в микроавтобус и избивают, несмотря на крики. Однако прохожим людям удалось его спасти.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧей БоузВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
