"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х прокомментировал шокирующие кадры насильственной мобилизации на Украине.
«
"Ежедневный хаос в разрушенной Украине. Жестокое столкновение мирных жителей, спасающих человека, похищенного головорезами Зеленского. Это "свободная Европа" по мнению ЕС и НАТО", — написал он.
Так Боуз прокомментировал видео, на котором мужчину пытаются насильно затолкнуть в микроавтобус и избивают, несмотря на крики. Однако прохожим людям удалось его спасти.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин, нередко избивая задержанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.