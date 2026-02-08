Покушением на Алексеева Киев пытается сорвать переговоры, считает эксперт

БУДАПЕШТ, 8 фев - РИА Новости. Покушением на заместителя командующего ГРУ генерал-лейнтанта Владимира Алексеева Киев снова пытается сорвать мирные переговоры по Украине, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

Эксперт отметил, что это "не первая попытка покушения в рамках украинского государственного терроризма во время переговоров с целью продлить конфликт, чтобы подольше оставаться у власти".