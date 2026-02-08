Рейтинг@Mail.ru
Покушением на Алексеева Киев пытается сорвать переговоры, считает эксперт - РИА Новости, 08.02.2026
21:40 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/ukraina-2073072802.html
Покушением на Алексеева Киев пытается сорвать переговоры, считает эксперт
Покушением на Алексеева Киев пытается сорвать переговоры, считает эксперт
Покушением на Алексеева Киев пытается сорвать переговоры, считает эксперт

Шпетле: покушением на Алексеева Украина пытается сорвать мирные переговоры

© АГН "Москва"Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева
© АГН "Москва"
Обстановка у дома на Волоколамском шоссе в Москве, где произошло покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 фев - РИА Новости. Покушением на заместителя командующего ГРУ генерал-лейнтанта Владимира Алексеева Киев снова пытается сорвать мирные переговоры по Украине, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
"По всей видимости, Киев снова пытается сорвать мирный процесс. В четверг Зеленский заявил, что украинские спецслужбы готовятся провести серьёзную операцию на территории России. В пятницу они расстреляли и тяжело ранили генерал-лейтенанта Алексеева", - сказал Шпётле.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Генерал Алексеев пришел в себя после покушения, сообщил источник
Вчера, 21:17
Эксперт отметил, что это "не первая попытка покушения в рамках украинского государственного терроризма во время переговоров с целью продлить конфликт, чтобы подольше оставаться у власти".
Шпётле напомнил о гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, военного корреспондента Владлена Татарского и журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной в результате терактов киевского режима.
"Интересно, что Брюссель и западные сторонники Зеленского хранят молчание по поводу подобных случаев", - добавил он.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Киев пошел ва-банк, совершив покушение на Алексеева, считает эксперт
Вчера, 18:23
 
