БУДАПЕШТ, 8 фев - РИА Новости. Покушением на заместителя командующего ГРУ генерал-лейнтанта Владимира Алексеева Киев снова пытается сорвать мирные переговоры по Украине, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Эксперт отметил, что это "не первая попытка покушения в рамках украинского государственного терроризма во время переговоров с целью продлить конфликт, чтобы подольше оставаться у власти".
Шпётле напомнил о гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, военного корреспондента Владлена Татарского и журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной в результате терактов киевского режима.
"Интересно, что Брюссель и западные сторонники Зеленского хранят молчание по поводу подобных случаев", - добавил он.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. В пресс-службе СК РФ заявили, что Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта.
Покушение на Алексеева было совершено на фоне состоявшегося в Абу-Даби в среду и четверг второго раунда переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.