Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Днепропетровска на Украине в знак протеста против длительного отсутствия света перекрыли дорогу, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T21:14:00+03:00
Страна: жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за долгого отсутствия света