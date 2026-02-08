Рейтинг@Mail.ru
21:14 08.02.2026
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Жители Днепропетровска на Украине в знак протеста против длительного отсутствия света перекрыли дорогу, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.02.2026
Жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Страна: жители Днепропетровска перекрыли дорогу из-за долгого отсутствия света

© REUTERS / Yan DobronosovБлэкаут в Днепропетровске, Украина
Блэкаут в Днепропетровске, Украина - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Yan Dobronosov
Блэкаут в Днепропетровске, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Жители Днепропетровска на Украине в знак протеста против длительного отсутствия света перекрыли дорогу, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) жители жилмассива Тополя перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Жители Украины в последнее время устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
