МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении, чем Украину, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
Как отмечается, Россия по-прежнему имеет более сильную позицию на переговорах. Она завершит конфликт, обладая стратегическим преимуществом на поле боя, поскольку ее армия будет самой закаленной в боях и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны.
«
"Зеленский будет восприниматься как президент, согласившийся на более худшие условия, чем те, которые ему были доступны в апреле 2022 года. И даже если перспектива членства в ЕС ускорится, маловероятно, что Украине позволят вступить в ЕС на равных условиях, и она разорится и обезлюдит ради права на гражданство второго сорта", — сообщается в материале.
Также уточняется, что европейцам придется переосмыслить свою роль как внешней стороны конфликта, ведь до сегодняшнего дня они позиционировали себя как его участник, оказывая Украине военную, политическую и финансовую поддержку, а также заявляя о своей стратегии "разгрома России".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.