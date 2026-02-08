Как отмечается, Россия по-прежнему имеет более сильную позицию на переговорах. Она завершит конфликт, обладая стратегическим преимуществом на поле боя, поскольку ее армия будет самой закаленной в боях и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны.

Также уточняется, что европейцам придется переосмыслить свою роль как внешней стороны конфликта, ведь до сегодняшнего дня они позиционировали себя как его участник, оказывая Украине военную, политическую и финансовую поддержку, а также заявляя о своей стратегии "разгрома России".