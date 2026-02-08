Рейтинг@Mail.ru
"Худшие условия". На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 08.02.2026 (обновлено: 22:08 08.02.2026)
"Худшие условия". На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
"Худшие условия". На Западе признали тяжелую правду о будущем Украины
Мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении, чем Украину, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture. РИА Новости, 08.02.2026
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении, чем Украину, пишет бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.
«
"Мирное соглашение, доступное Украине, а также ее европейским спонсорам, никогда не будет таким же хорошим, как то, которое доступно сегодня. Продолжение боевых действий еще на год лишь больше укрепит позиции России при любом исходе урегулирования", — говорится в публикации.
Как отмечается, Россия по-прежнему имеет более сильную позицию на переговорах. Она завершит конфликт, обладая стратегическим преимуществом на поле боя, поскольку ее армия будет самой закаленной в боях и хорошо оснащенной со времен окончания Второй мировой войны.
Кроме того, Москва справится с экономическими последствиями лучше, чем Украина и ее западные спонсоры, в частности Европа. Киев же выйдет из конфликта значительно ослабленным по отношению к Москве, которая вновь обрела влияние в развивающемся мире, подчеркнул автор.
«
"Зеленский будет восприниматься как президент, согласившийся на более худшие условия, чем те, которые ему были доступны в апреле 2022 года. И даже если перспектива членства в ЕС ускорится, маловероятно, что Украине позволят вступить в ЕС на равных условиях, и она разорится и обезлюдит ради права на гражданство второго сорта", — сообщается в материале.
Также уточняется, что европейцам придется переосмыслить свою роль как внешней стороны конфликта, ведь до сегодняшнего дня они позиционировали себя как его участник, оказывая Украине военную, политическую и финансовую поддержку, а также заявляя о своей стратегии "разгрома России".
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАбу-ДабиДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
