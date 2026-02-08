"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что свет на Украине еще есть якобы только благодаря его стараниям, его слова передает издание "Страна.ua".
"У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет", — отметил глава киевского режима.
Зеленский также добавил, что мог бы стать "классным блогером".
Энергетический кризис на Украине
В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
