"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
19:51 08.02.2026 (обновлено: 19:52 08.02.2026)
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине
Владимир Зеленский заявил, что свет на Украине еще есть якобы только благодаря его стараниям, его слова передает издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.02.2026
в мире
украина
киев
одесская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
страна.ua
укрэнерго
украина
киев
одесская область
в мире, украина, киев, одесская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, страна.ua, укрэнерго, мирный план сша по украине, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Одесская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Страна.ua, Укрэнерго, Мирный план США по Украине, Виталий Кличко
"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине

Зеленский утверждает, что свет на Украине еще есть только благодаря ему

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что свет на Украине еще есть якобы только благодаря его стараниям, его слова передает издание "Страна.ua".
"У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет", — отметил глава киевского режима.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Обречен проиграть". На Западе высмеяли требование Зеленского к Путину
Вчера, 17:51
Зеленский также добавил, что мог бы стать "классным блогером".

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Зеленский выдвинул новое требование Западу
Вчера, 13:03
 
