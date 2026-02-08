"Света не будет". Зеленский сделал странное заявление о ситуации на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что свет на Украине еще есть якобы только благодаря его стараниям, его слова передает издание "Страна.ua".

"У меня просто нет времени на кофе, на чай, на 300 публикаций за одни сутки. Просто света не будет", — отметил глава киевского режима.