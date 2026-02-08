Рейтинг@Mail.ru
19:50 08.02.2026
США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины, заявил Сибига
США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины, заявил Сибига
в мире, украина, сша, андрей сибига, нато
В мире, Украина, США, Андрей Сибига, НАТО
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что США готовы ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины, после чего они должны будут обеспечить "страховочный механизм безопасности", передает агентство Рейтер по итогам проведенного интервью.
"По словам Сибиги, США подтвердили Украине свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Затем они обеспечат "страховочный механизм" безопасности для поддержки мирного соглашения, хотя американских войск на территории Украины не будет", - говорится в сообщении.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В МИД назвали лучшую гарантию безопасности Украины
31 января, 07:13
 
