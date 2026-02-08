МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что США готовы ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины, после чего они должны будут обеспечить "страховочный механизм безопасности", передает агентство Рейтер по итогам проведенного интервью.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
