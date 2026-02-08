"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

«

"Разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: "Будем в Европе все закупать". А она такое не производит", — резюмировал он.