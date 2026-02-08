Рейтинг@Mail.ru
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
16:23 08.02.2026 (обновлено: 16:24 08.02.2026)
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением
"Разрушили все". Экс-премьер Украины выступил с тревожным предупреждением

Азаров заявил о нескольких составляющих энергетического кризиса на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале заявил о нескольких составляющих энергетического кризиса, охватившего страну.
"После госпереворота системная работа по сохранению энергетического комплекса, его развитию и модернизации прекратилась. Деньги разворовывались. Тарифы повышались, мотивируя необходимостью обновлять оборудования, но этого не проводилось", — написал он.
Экс-премьер также отметил выход Украины из объединенной энергосистемы с Россией и намерение присоединиться к европейской. Однако, по словам Азарова, ее вовсе не существует.
"Разрушили все, что мы сохраняли и развивали. Трансформаторные заводы, кабельные заводы и другие электротехнические предприятия, помогавшие обслуживать генерации, сети и магистральные распределители. Теперь они говорят: "Будем в Европе все закупать". А она такое не производит", — резюмировал он.

Энергетический кризис на Украине

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Заголовок открываемого материала