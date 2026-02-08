Рейтинг@Mail.ru
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 08.02.2026
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине - РИА Новости, 08.02.2026
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна". "Время отсутствия электроэнергии стало... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине

Депутат Рады Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине

Заседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна".

"Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Зеленский выдвинул новое требование Западу
Вчера, 13:03
Депутат добавил, что сети построены по старым схемам, где на каждом узле стоят аккумуляторы, которые не вечны.

"Операторам следует готовиться к сценарию, когда электроэнергию вообще перестанут поставлять. Не четыре часа. Не на три. Даже не на час в сутки. Просто не будет", — отметил он.

В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кличко выступил с тревожным предупреждением
Вчера, 08:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
