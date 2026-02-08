"Начали рушиться". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Депутат Рады Александр Федиенко заявил о начале краха сетевых коммуникаций на Украине. Его цитирует издание "Страна".



"Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы", — говорится в публикации.