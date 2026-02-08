https://ria.ru/20260208/ukraina-2073017905.html
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.02.2026
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X назвал экономическое сотрудничество России и США одним из условий завершения украинского... РИА Новости, 08.02.2026
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Эпископос назвал сотрудничество РФ и США условием окончания конфликта на Украине