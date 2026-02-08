Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 08.02.2026 (обновлено: 17:54 08.02.2026)
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X назвал экономическое сотрудничество России и США одним из условий завершения украинского... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
марк эпископос
дмитрий песков
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
украина, россия, сша, марк эпископос, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Марк Эпископос, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
На Западе назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине

Эпископос назвал сотрудничество РФ и США условием окончания конфликта на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X назвал экономическое сотрудничество России и США одним из условий завершения украинского конфликта.
"Американо-российское экономическое сотрудничество является важной частью связей, которые необходимо наладить, чтобы завершить конфликт на наилучших условиях для США и Украины", — написал он.
Эксперт отметил, что пока бессмысленно пытаться установить точную сумму, на которую может быть рассчитан экономический план.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине, будет продолжена.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
7 февраля, 12:49
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
