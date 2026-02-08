Рейтинг@Mail.ru
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области - РИА Новости, 08.02.2026
12:57 08.02.2026
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области
Компания "Нафтогаз Украина" заявила о разрушении оборудования на объектах компании в Полтавской области в ночь на воскресенье. РИА Новости, 08.02.2026
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области

"Нафтогаз Украины" сообщил о разрушении оборудования в Полтавской области

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украина" заявила о разрушении оборудования на объектах компании в Полтавской области в ночь на воскресенье.
В Telegram-канале компания сообщила, что на некоторых объектах группы "Нафтогаз" в Полтавской области Украины в ночь на воскресенье было "зафиксировано разрушение оборудования". Подразделения украинской госслужбы по ЧС ликвидируют последствия.
