https://ria.ru/20260208/ukraina-2073001015.html
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области - РИА Новости, 08.02.2026
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области
Компания "Нафтогаз Украина" заявила о разрушении оборудования на объектах компании в Полтавской области в ночь на воскресенье. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:57:00+03:00
2026-02-08T12:57:00+03:00
2026-02-08T12:57:00+03:00
в мире
полтавская область
украина
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101811/96/1018119651_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a871534dbd97cb3fba1000bb7117785.jpg
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000618494.html
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101811/96/1018119651_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_2bad8c39466ac630a67b196db7f3ce81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, нафтогаз украины
В мире, Полтавская область, Украина, Нафтогаз Украины
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении объектов в Полтавской области
"Нафтогаз Украины" сообщил о разрушении оборудования в Полтавской области