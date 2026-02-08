https://ria.ru/20260208/ukraina-2072996950.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Севера" за сутки