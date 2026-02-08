https://ria.ru/20260208/ukraina-2072996381.html
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
