ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки - РИА Новости, 08.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 08.02.2026 (обновлено: 13:43 08.02.2026)
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки
ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Артема, Дружковка, Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Николайполье и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и триорудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - говорится в сводке.
