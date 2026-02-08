https://ria.ru/20260208/ukraina-2072994118.html
Украину ждет цивилизационный разлом, военный конфликт закончится ее распадом, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады и бывший советник президента...
2026-02-08
2026-02-08T11:51:00+03:00
2026-02-08T11:51:00+03:00
Украину ждет цивилизационный разлом, считает политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Украину ждет цивилизационный разлом, военный конфликт закончится ее распадом, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады и бывший советник президента Украины, политический эксперт Дмитрий Выдрин.
"Военный конфликт закончится цивилизационным разломом. Одна часть Украины
вернется в кластер русской цивилизации, а остальная будет жить иной судьбой, пытаясь встроиться в другие западные цивилизационные комбинации. Неслучайно Украину исторически делили на левобережную и правобережную", - сказал РИА Новости Выдрин.
По его мнению, украинский конфликт близок к затуханию.
"С высокой вероятность острая фаза конфликта может прекратиться уже в этом году", - считает собеседник агентства.