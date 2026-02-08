СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Украину ждет цивилизационный разлом, военный конфликт закончится ее распадом, заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады и бывший советник президента Украины, политический эксперт Дмитрий Выдрин.

По его мнению, украинский конфликт близок к затуханию.

"С высокой вероятность острая фаза конфликта может прекратиться уже в этом году", - считает собеседник агентства.