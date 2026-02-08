Рейтинг@Mail.ru
Украина не ушла с повестки дня Лондона, заявил посол России - РИА Новости, 08.02.2026
11:22 08.02.2026
Украина не ушла с повестки дня Лондона, заявил посол России
Украина не ушла с повестки дня Лондона, заявил посол России - РИА Новости, 08.02.2026
Украина не ушла с повестки дня Лондона, заявил посол России
Украина не ушла с повестки дня Лондона, несмотря на обилие иных острых сюжетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 08.02.2026
украина, россия, давос, андрей келин
Украина, Россия, Давос, Андрей Келин
Украина не ушла с повестки дня Лондона, заявил посол России

РИА Новости: Украина не ушла с повестки дня Лондона, несмотря на иные сюжеты

© Фото : Посольство России в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Украина не ушла с повестки дня Лондона, несмотря на обилие иных острых сюжетов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Обилие иных острых сюжетов и вправду несколько затмило Украину. Однако впечатление, будто украинский сюжет начинает "сдуваться", обманчиво. В частности, свои наблюдения за состоянием трансатлантических отношений местные СМИ неизменно проецируют на перспективы развития ситуации вокруг Украины… Для британского политистеблишмента Украина с повестки дня никуда не ушла", - сказал Келин.
В январе Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников писала, что запланированное в Давосе объявление о договоренности по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов было отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенному Штатами "Совету мира" по Газе.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев, заявил посол
6 февраля, 15:23
 
УкраинаРоссияДавосАндрей Келин
 
 
