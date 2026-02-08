Рейтинг@Mail.ru
"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 08.02.2026 (обновлено: 06:05 08.02.2026)
"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине
"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

Риттер: Россия начала новый этап спецоперации, ведущий к капитуляции Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева стала самым быстрым способом окончить конфликт на Украине, для достижения которого начался новый этап спецоперации, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
"Украинцы все неправильно поняли. Они думали, что Трамп вмешивается, потому что Трампу нравятся украинцы, и он пытается помочь им занять выгодную позицию для победы. Но Трамп просто хочет, чтобы эта война закончилась. А прямо сейчас самый быстрый путь к ее прекращению — это капитуляция Украины. Поэтому Трамп отчаянно хочет, чтобы Украина приняла территориальные уступки, все до единой, чего она не делает", — прокомментировал эксперт состоявшееся недавно энергетическое перемирие между Россией и Украиной.
По словам экс-разведчика, для окончательного разрешения проблемы Украины Россия уже начала новый этап военной кампании, направленный на безальтернативное принуждение киевского режима к капитуляции.
"Но для достижения безоговорочной победы, безоговорочной капитуляции Украины, которой хочет Россия, недостаточно просто обрушить армию. Необходимо обрушить Украину. <…> Сейчас мы находимся на другом этапе. Это называется "Россия надерет задницу Украине". И этот этап будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует безоговорочно. <…> И Россия сейчас отключает от сети Киев. <…> Единственное место, где еще функционирует система, — это западная Украина. Но подождите. Это следующий этап. Львов очень скоро исчезнет из поля зрения. Когда это произойдет, все будет кончено. Идти будет некуда", — добавил Риттер.

По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.
