"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Капитуляция Киева стала самым быстрым способом окончить конфликт на Украине, для достижения которого начался новый этап спецоперации, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"Украинцы все неправильно поняли. Они думали, что Трамп вмешивается, потому что Трампу нравятся украинцы, и он пытается помочь им занять выгодную позицию для победы. Но Трамп просто хочет, чтобы эта война закончилась. А прямо сейчас самый быстрый путь к ее прекращению — это капитуляция Украины. Поэтому Трамп отчаянно хочет, чтобы Украина приняла территориальные уступки, все до единой, чего она не делает", — прокомментировал эксперт состоявшееся недавно энергетическое перемирие между Россией и Украиной.
«
"Но для достижения безоговорочной победы, безоговорочной капитуляции Украины, которой хочет Россия, недостаточно просто обрушить армию. Необходимо обрушить Украину. <…> Сейчас мы находимся на другом этапе. Это называется "Россия надерет задницу Украине". И этот этап будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует безоговорочно. <…> И Россия сейчас отключает от сети Киев. <…> Единственное место, где еще функционирует система, — это западная Украина. Но подождите. Это следующий этап. Львов очень скоро исчезнет из поля зрения. Когда это произойдет, все будет кончено. Идти будет некуда", — добавил Риттер.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.