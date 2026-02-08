"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине

«

"Но для достижения безоговорочной победы, безоговорочной капитуляции Украины, которой хочет Россия, недостаточно просто обрушить армию. Необходимо обрушить Украину. <…> Сейчас мы находимся на другом этапе. Это называется "Россия надерет задницу Украине". И этот этап будет продолжаться до тех пор, пока Украина не капитулирует безоговорочно. <…> И Россия сейчас отключает от сети Киев. <…> Единственное место, где еще функционирует система, — это западная Украина. Но подождите. Это следующий этап. Львов очень скоро исчезнет из поля зрения. Когда это произойдет, все будет кончено. Идти будет некуда", — добавил Риттер.