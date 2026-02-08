"Россия согласится". В США раскрыли, какой шанс может получить Украина

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Главный вопрос для Украины сегодня заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение государственности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. <…> Война продолжается, боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что дальнейшая судьба Украины как государства зависит о степени договороспособности киевского режима.
"Если Украина не согласится на сделку <…>, на территориальные уступки <…>, то следующая сделка будет означать, что Украина как государство превратится скорее в территорию, ведь некоторые ее части уже сейчас фактически не контролируются", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.
