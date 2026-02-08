Рейтинг@Mail.ru
"Россия согласится". В США раскрыли, какой шанс может получить Украина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 08.02.2026 (обновлено: 04:08 08.02.2026)
"Россия согласится". В США раскрыли, какой шанс может получить Украина
"Россия согласится". В США раскрыли, какой шанс может получить Украина - РИА Новости, 08.02.2026
"Россия согласится". В США раскрыли, какой шанс может получить Украина
Главный вопрос для Украины сегодня заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение государственности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
2026-02-08T03:50:00+03:00
2026-02-08T04:08:00+03:00
"Россия согласится". В США раскрыли, какой шанс может получить Украина

Аналитик Джонсон: Россия может дать Украине шанс остаться государством

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Главный вопрос для Украины сегодня заключается в том, даст ли ей Россия шанс на сохранение государственности, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Русские не идут на уступки и вряд ли планируют это. Именно этого Запад не понимает. <…> Война продолжается, боевые действия идут, но у Украины нет пути к победе. Есть только путь к поражению. Вопрос в том, как они будут справляться с этим поражением — Россия согласится дать Украине шанс остаться жизнеспособным государством или нет", — отметил он.
При этом Джонсон подчеркнул, что дальнейшая судьба Украины как государства зависит о степени договороспособности киевского режима.
"Если Украина не согласится на сделку <…>, на территориальные уступки <…>, то следующая сделка будет означать, что Украина как государство превратится скорее в территорию, ведь некоторые ее части уже сейчас фактически не контролируются", — пояснил эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области. Потери ВСУ составили 1305 военнослужащих, 20 танков и других боевых бронированных машин, 69 военных автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и минометов, а также одну машину РЗСО. Вместе с тем российские средства ПВО сбили 168 беспилотных летательных аппаратов.
