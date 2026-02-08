"Русские им позволят". На Западе заявили об изменении ситуации на Украине

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия допустила восстановление связей с европейскими государствами, но это не означает, что им позволят вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Россияне ясно дали понять, что для европейских стран, желающих возобновить отношения с Россией в дружественном и конструктивном ключе, двери открыты. Но никто не сможет им навязывать решения или ставить условия, и очевидно, что они продолжат достигать своих целей на Украине", — отметил он.
Вместе с тем Крайнер почеркнул, что роль Европы в украинском урегулировании будет определять только Россия.
"Если Украину вынудят капитулировать, условия будут диктовать русские. Это означает, что если европейцы окажутся за столом переговоров по Украине, то не потому, что им позволят США, а потому, что русские им позволят. <…> Но я не думаю, что за этим столом будет Фридрих Мерц, как и Макрон, и Кир Стармер. Все будет зависеть от политических процессов в Европе <…>, от того, сочтут ли русские конструктивным и полезным вести какие-либо переговоры с европейскими лидерами. И это будет зависеть от того, кто эти лидеры. Если это нынешний состав, то вряд ли они окажутся за этим столом", — пояснил политолог.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
