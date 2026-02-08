Рейтинг@Mail.ru
"Русские им позволят". На Западе заявили об изменении ситуации на Украине - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 08.02.2026 (обновлено: 02:55 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/ukraina-2072953841.html
"Русские им позволят". На Западе заявили об изменении ситуации на Украине
"Русские им позволят". На Западе заявили об изменении ситуации на Украине - РИА Новости, 08.02.2026
"Русские им позволят". На Западе заявили об изменении ситуации на Украине
Россия допустила восстановление связей с европейскими государствами, но это не означает, что им позволят вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил политолог... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:53:00+03:00
2026-02-08T02:55:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
фридрих мерц
кир стармер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20260206/evropa-2072575129.html
https://ria.ru/20260201/evropa-2071447917.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, фридрих мерц, кир стармер, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Мирный план США по Украине
"Русские им позволят". На Западе заявили об изменении ситуации на Украине

Политолог Крайнер: Россия не позволит Европе вмешиваться в ситуацию на Украине

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия допустила восстановление связей с европейскими государствами, но это не означает, что им позволят вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Россияне ясно дали понять, что для европейских стран, желающих возобновить отношения с Россией в дружественном и конструктивном ключе, двери открыты. Но никто не сможет им навязывать решения или ставить условия, и очевидно, что они продолжат достигать своих целей на Украине", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
Вместе с тем Крайнер почеркнул, что роль Европы в украинском урегулировании будет определять только Россия.
"Если Украину вынудят капитулировать, условия будут диктовать русские. Это означает, что если европейцы окажутся за столом переговоров по Украине, то не потому, что им позволят США, а потому, что русские им позволят. <…> Но я не думаю, что за этим столом будет Фридрих Мерц, как и Макрон, и Кир Стармер. Все будет зависеть от политических процессов в Европе <…>, от того, сочтут ли русские конструктивным и полезным вести какие-либо переговоры с европейскими лидерами. И это будет зависеть от того, кто эти лидеры. Если это нынешний состав, то вряд ли они окажутся за этим столом", — пояснил политолог.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
1 февраля, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияФридрих МерцКир СтармерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала