В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 08.02.2026
В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу
В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал тупиковой позицию Владимира Зеленского, заявившего об отказе выводить... РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
донбасс
госдума рф
россия
донецкая народная республика
донбасс
в мире, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс, госдума рф, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Госдума РФ, Мирный план США по Украине
В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

РИА Новости: депутат Белик назвал тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал тупиковой позицию Владимира Зеленского, заявившего об отказе выводить войска ВСУ из подконтрольной им части Донбасса.
Ранее Зеленский заявил, что позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась. По его словам, наиболее надежная позиция для прекращения огня — "стоим, где стоим".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Зеленский подчинился": на Западе раскрыли будущее переговоров с Россией
01:15
"Зеленский занял заведомо тупиковую позицию, делая ставку на продолжение украинского конфликта. Но как бы он не хорохорился, ВСУ, если не уйдут сами, то будут выбиты с территории Донбасса", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, ВСУ лучше поторопиться оставить оккупированную ими часть ДНР.
"Обстановка на поле боя четко демонстрирует наступление России на линии фронта. Положение в стратегическом плане для ВСУ безнадежно. Но диктатура Зеленского не позволяет украинскому государству начать нормальные переговоры с Россией и решить вопрос о гарантиях национальной безопасности для обеих сторон. Именно его диктаторские замашки не позволяют украинскому народу выйти из этого конфликта и зажить нормальной жизнью", - сказал депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонбассГосдума РФМирный план США по Украине
 
 
