В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал тупиковой позицию Владимира Зеленского, заявившего об отказе выводить войска ВСУ из подконтрольной им части Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась. По его словам, наиболее надежная позиция для прекращения огня — "стоим, где стоим".

"Зеленский занял заведомо тупиковую позицию, делая ставку на продолжение украинского конфликта. Но как бы он не хорохорился, ВСУ, если не уйдут сами, то будут выбиты с территории Донбасса", - сказал Белик РИА Новости.

По его словам, ВСУ лучше поторопиться оставить оккупированную ими часть ДНР