В Уфе возбудили дело после нападения на студентов
В Уфе возбудили дело после нападения на студентов
В Уфе возбудили дело после нападения на студентов
Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено в связи с нападением несовершеннолетнего на студентов в Уфе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2026-02-08T12:05:00+03:00
2026-02-08T12:05:00+03:00
2026-02-08T12:17:00+03:00
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
россия
республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено в связи с нападением несовершеннолетнего на студентов в Уфе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России
по Республике Башкортостан
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следователей, должностные лица образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не приняли достаточных мер по проведению с одним из учащихся, у которого были признаки отклоняющегося поведения, профилактической и социально-педагогической работы. В результате несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании, сообщили в СК РФ.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица, чьим действиям (бездействию) будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что в Уфе
задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии
.