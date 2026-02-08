В Уфе возбудили дело после нападения на студентов

Рейтинг@Mail.ru
12:05 08.02.2026 (обновлено: 12:17 08.02.2026)
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено в связи с нападением несовершеннолетнего на студентов в Уфе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следователей, должностные лица образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не приняли достаточных мер по проведению с одним из учащихся, у которого были признаки отклоняющегося поведения, профилактической и социально-педагогической работы. В результате несовершеннолетний совершил нападение на студентов медицинского университета, причинив им телесные повреждения, а также ранил сотрудников полиции при задержании, сообщили в СК РФ.
"Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные должностные лица, чьим действиям (бездействию) будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Уфе задержан ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов. По данным регионального минздрава, в ходе нападения пострадали шесть человек. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ЧП в общежитии в Уфе
7 февраля, 22:24
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
