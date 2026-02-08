Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником
10:06 08.02.2026
Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником

Мишустин отметил эффективность ученых в укреплении суверенитета России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские ученые эффективно решают задачи по укреплению технологического и индустриального суверенитета, обеспечению лидерства России в критически значимых сферах, стоящие перед страной, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава кабмина поздравил российских учёных с профессиональным праздником - Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.
Главный научный сотрудник отдела теоретической физики Института ядерных исследований РАН, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Троицкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Сергей Троицкий: российские ученые нужны везде
22 июля 2025, 11:00
"Сегодня перед нашей страной стоят стратегически важные задачи по укреплению технологического и индустриального суверенитета, обеспечению лидерства России в критически значимых сферах. И вы эффективно их решаете благодаря компетентности, целеустремлённости, умению нестандартно мыслить", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что ученые России проводят фундаментальные и прикладные исследования, создают и внедряют передовые инновации, востребованные в различных секторах, способные повысить конкурентоспособность отечественной экономики, улучшить качество жизни граждан.
«
"Настоящее и будущее государства во многом зависит от каждого из вас", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, он отметил, что правительство оказывает всестороннюю поддержку деятельности научного сообщества по множеству ключевых направлений, реализуются национальные проекты, развиваются инфраструктура, центры трансфера технологий, система студенческих конструкторских бюро, модернизируются ведущие научные учреждения.
"Приоритетами по‑прежнему являются - повышение качества образования, привлечение молодёжи к исследовательской работе, формирование новых поколений учёных и специалистов, которые продолжат укреплять авторитет российской научной школы", - сообщил Мишустин и пожелал ученым дальнейших успехов, прорывных открытий на благо страны, а также здоровья и благополучия.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кравцов отметил роль российских ученых в решении глобальных задач
09:27
 
