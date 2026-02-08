Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские ученые эффективно решают задачи по укреплению технологического и индустриального суверенитета, обеспечению лидерства России в критически значимых сферах, стоящие перед страной, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина поздравил российских учёных с профессиональным праздником - Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.

"Сегодня перед нашей страной стоят стратегически важные задачи по укреплению технологического и индустриального суверенитета, обеспечению лидерства России в критически значимых сферах. И вы эффективно их решаете благодаря компетентности, целеустремлённости, умению нестандартно мыслить", - говорится в поздравлении

Мишустин отметил, что ученые России проводят фундаментальные и прикладные исследования, создают и внедряют передовые инновации, востребованные в различных секторах, способные повысить конкурентоспособность отечественной экономики, улучшить качество жизни граждан.

« "Настоящее и будущее государства во многом зависит от каждого из вас", - подчеркнул Мишустин.

Кроме того, он отметил, что правительство оказывает всестороннюю поддержку деятельности научного сообщества по множеству ключевых направлений, реализуются национальные проекты, развиваются инфраструктура, центры трансфера технологий, система студенческих конструкторских бюро, модернизируются ведущие научные учреждения.