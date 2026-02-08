Кравцов отметил роль российских ученых в решении глобальных задач

«

"Сегодня наука – это главная движущая сила прогресса. Мы гордимся тем, что российские исследователи уверенно задают тон в решении глобальных задач, совершают прорывы, которые открывают новые горизонты для всего человечества", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.