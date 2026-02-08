Кравцов отметил роль российских ученых в решении глобальных задач

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские исследователи уверенно задают тон в решении глобальных задач и совершают прорывы, открывающие новые горизонты для всего человечества, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Сегодня в стране отмечается День российской науки.
«
"Сегодня наука – это главная движущая сила прогресса. Мы гордимся тем, что российские исследователи уверенно задают тон в решении глобальных задач, совершают прорывы, которые открывают новые горизонты для всего человечества", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.
"Мы уделяем первостепенное внимание воспитанию у молодого поколения интереса к исследованиям. Наши школьники показывают блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах. Многие из них уже сегодня выбирают науку своей профессией, становясь достойной сменой современным исследователям", - приводятся в сообщении слова главы ведомства.
Сергей Троицкий: российские ученые нужны везде
22 июля 2025, 11:00