Наука
 
09:27 08.02.2026 (обновлено: 09:28 08.02.2026)
Кравцов отметил роль российских ученых в решении глобальных задач

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские исследователи уверенно задают тон в решении глобальных задач и совершают прорывы, открывающие новые горизонты для всего человечества, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Сегодня в стране отмечается День российской науки.
"Сегодня наука – это главная движущая сила прогресса. Мы гордимся тем, что российские исследователи уверенно задают тон в решении глобальных задач, совершают прорывы, которые открывают новые горизонты для всего человечества", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.
Особое внимание Кравцов уделил роли образования в формировании научного будущего России, подчеркнув, что путь в большую науку начинается со школы.
"Мы уделяем первостепенное внимание воспитанию у молодого поколения интереса к исследованиям. Наши школьники показывают блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах. Многие из них уже сегодня выбирают науку своей профессией, становясь достойной сменой современным исследователям", - приводятся в сообщении слова главы ведомства.
