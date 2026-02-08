Франция и ее союзники начали военные учения с более чем 12 тысячами солдат

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих, сообщает в воскресенье газета Parisien

"Более 12 тысяч военнослужащих, треть из которых прибыли из союзных стран, будут постепенно развернуты на территории страны ( Франции – ред.) в период с 8 февраля по 30 апреля 2026 года", - говорится в материале.

В рамках учений помимо личного состава будут также задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1200 БПЛА, 2150 единиц техники, включая бронетранспортеры и танки, а также авианосец " Шарль де Голль ", - сообщает газета.

Со стороны Франции в рамках учений будут задействованы 12 министерств, так как маневры предполагают обеспечение информационной безопасности, противодействие электромагнитным угрозам, а также спутниковую разведку, сообщает Parisien.

Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент, говорится в материале.

По словам французского генерала Ива Годильера, сценарий учений был составлен так, чтобы отработать противодействие условному противнику, чьи возможности "как минимум симметричны" возможностям войск западных стран, вовлеченных в маневры, сообщает газета.