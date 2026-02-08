Франция и ее союзники начали военные учения с более чем 12 тысячами солдат

https://ria.ru/20260208/ucheniya-2073018743.html
ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости.
Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих, сообщает в воскресенье газета Parisien
.
"Более 12 тысяч военнослужащих, треть из которых прибыли из союзных стран, будут постепенно развернуты на территории страны (Франции
– ред.) в период с 8 февраля по 30 апреля 2026 года", - говорится в материале.
В рамках учений помимо личного состава будут также задействованы 140 самолетов и вертолетов, 1200 БПЛА, 2150 единиц техники, включая бронетранспортеры и танки, а также авианосец "Шарль де Голль
", - сообщает газета.
Со стороны Франции в рамках учений будут задействованы 12 министерств, так как маневры предполагают обеспечение информационной безопасности, противодействие электромагнитным угрозам, а также спутниковую разведку, сообщает Parisien.
Легенда учений предполагает защиту вымышленного государства Арнланд, которое подвергается давлению со стороны другого вымышленного государства Меркурий. Согласно легенде, Арнланд 6 января обратился к французским властям за помощью. В ответ на это Франция во главе коалиции задействует значительный воинский контингент, говорится в материале.
По словам французского генерала Ива Годильера, сценарий учений был составлен так, чтобы отработать противодействие условному противнику, чьи возможности "как минимум симметричны" возможностям войск западных стран, вовлеченных в маневры, сообщает газета.
Французское министерство обороны сообщило 23 января, что цель данных маневров заключается том, чтобы подтвердить способность Парижа
выступить в роли ведущей державы, способной первой вступить в вооруженный конфликт и координировать действия союзников.