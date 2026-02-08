Рейтинг@Mail.ru
Названы направления, самые популярные для отдыха в весенние месяцы - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:40 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/turizm-2072973991.html
Названы направления, самые популярные для отдыха в весенние месяцы
Названы направления, самые популярные для отдыха в весенние месяцы - РИА Новости, 08.02.2026
Названы направления, самые популярные для отдыха в весенние месяцы
Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:40:00+03:00
2026-02-08T09:40:00+03:00
туризм
оаэ
таиланд
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771611374_0:295:1920:1375_1920x0_80_0_0_584940cf538fd0fb02f92a49cc061bf8.jpg
https://ria.ru/20260125/tseny-2069873859.html
оаэ
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771611374_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_5f8f8ed45600496331e8ba2971d44a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, таиланд, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, ОАЭ, Таиланд, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Названы направления, самые популярные для отдыха в весенние месяцы

РИА Новости: самыми популярными у россиян весной стали туры в ОАЭ и Таиланд

© Pixabay / nextvoyageПляж в Таиланде
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Pixabay / nextvoyage
Пляж в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Наибольшим спросом у российских туристов в весенние месяцы традиционно пользуются туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее он говорил, что в настоящее время туры в весенний сезон в Эмираты начинаются от 70 тысяч рублей за человека, если смотреть отель на береговой линии. В Таиланде же можно отдохнуть по цене от 75 тысяч рублей за человека.
"Рейтинг направлений в весеннем сезоне, то есть с марта по начало мая, традиционно возглавляют ОАЭ и Таиланд", - рассказал Мурадян.
Он напомнил, что в ОАЭ весной складываются комфортные климатические условия, благоприятные для пляжного отдыха. В то же время в Таиланде до конца апреля высокий сезон - там теплая и сухая погода, а также спокойное море.
Семья отдыхает в Египте - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Пляж — за полцены: где дешево отдохнуть на море зимой
25 января, 08:00
 
ТуризмОАЭТаиландАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала