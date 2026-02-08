https://ria.ru/20260208/tula-2073082387.html
В Тульской области объявили опасность БПЛА
В Тульской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 08.02.2026
В Тульской области объявили опасность БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
тульская область
В Тульской области объявили опасность БПЛА
Миляев: на территории Тульской области объявлена опасность БПЛА