В Тульской области объявили опасность БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 08.02.2026
В Тульской области объявили опасность БПЛА
В Тульской области объявили опасность БПЛА - РИА Новости, 08.02.2026
В Тульской области объявили опасность БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
2026-02-08T23:41:00+03:00
2026-02-08T23:41:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Миляев в своем Telegram-канале.
