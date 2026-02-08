Рейтинг@Mail.ru
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 08.02.2026
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.02.2026
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
черниговская область
николаевская область
киевская область
В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье воздушную тревогу объявляли в девяти областях Украины, через некоторое время в большинстве регионов ее отменили.
Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Винницкой, Черниговской областях, а также некоторых районах Николаевской области.
