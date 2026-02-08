https://ria.ru/20260208/trevoga-2072952896.html
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области, сообщило МЧС России. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
саратовская область
россия
2026
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Саратовской области объявили угрозу беспилотных летательных аппаратов