В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 08.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 08.02.2026
В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области, сообщило МЧС России.
специальная военная операция на украине
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратовская область
россия
2026
саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
САРАТОВ, 8 фев - РИА Новости. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области, сообщило МЧС России.
"Объявлена угроза атаки беспилотников на территории Саратовской области, 8 февраля 2026 года. Не подходите к окнам, отключите свет, газ, воду, пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон", - говорится в экстренном предупреждении в приложении министерства.
Жителей в случае нахождения на улице или в автотранспорте призвали немедленно направиться в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
