В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды

ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Временно ограничено движение на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ГУМЧС по Волгоградской области.