В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды - РИА Новости, 08.02.2026
13:07 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/trassa-2073002794.html
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды - РИА Новости, 08.02.2026
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
Временно ограничено движение на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью для грузовых автомобилей и пассажирского... РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
волгоградская область
калач-на-дону
ростовская область
волгоградская область
калач-на-дону
ростовская область
Новости
происшествия, волгоградская область, калач-на-дону, ростовская область
Происшествия, Волгоградская область, Калач-на-Дону, Ростовская область
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды

На трассе Р-260 в Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин
Пробка на федеральной трассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пробка на федеральной трассе. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 фев - РИА Новости. Временно ограничено движение на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ГУМЧС по Волгоградской области.
"Восьмого февраля 2026 года введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения Волгоградской области: Р-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск, с 88 километра по 196 километр", - говорится в публикации канала ведомства на платформе Max.
Отмечается, что ограничения введены из-за дождя, тумана и гололеда и будут действовать до особого распоряжения.
Массовое ДТП на 83 километре трассы Р-257 Енисей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Полиция возбудила дело после ДТП на красноярской трассе
2 февраля, 17:19
2 февраля, 17:19
 
ПроисшествияВолгоградская областьКалач-на-ДонуРостовская область
 
 
