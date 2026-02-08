https://ria.ru/20260208/trassa-2073002794.html
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
Временно ограничено движение на участке трассы Р-260 от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью для грузовых автомобилей и пассажирского... РИА Новости, 08.02.2026
В Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды
На трассе Р-260 в Волгоградской области ограничили движение из-за непогоды