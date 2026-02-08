https://ria.ru/20260208/tramp-2073061949.html
Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой
Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой - РИА Новости, 08.02.2026
Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой
Президент США Дональд Трамп призвал исправить избирательную систему в стране, в противном случае пригрозив концом для США. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T19:49:00+03:00
2026-02-08T19:49:00+03:00
2026-02-08T19:49:00+03:00
в мире
америка
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_61ee1640fe46dcc6ba50abfade06e624.jpg
https://ria.ru/20260208/ssha-2072952110.html
америка
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068538478_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_170618ec3199b6adf56926cfe3c2c499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, америка, сша, дональд трамп
В мире, Америка, США, Дональд Трамп
Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой
Трамп: если не изменить избирательную систему США, у нас больше не будет страны