Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой - РИА Новости, 08.02.2026
19:49 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/tramp-2073061949.html
Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой
Президент США Дональд Трамп призвал исправить избирательную систему в стране, в противном случае пригрозив концом для США. РИА Новости, 08.02.2026
Трамп назвал избирательную систему Америки ее главной проблемой

Трамп: если не изменить избирательную систему США, у нас больше не будет страны

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал исправить избирательную систему в стране, в противном случае пригрозив концом для США.
"Выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и стали посмешищем на весь мир. Либо мы их исправим, либо у нас больше не будет страны", – написал он в соцсети Truth Social.
Для этого он призвал республиканцев одобрить законопроект о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.
