Рейтинг@Mail.ru
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:03 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/tramp-2072950926.html
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России - РИА Новости, 08.02.2026
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России
Владимир Зеленский опасается, что из-за желания быстрее решить украинский вопрос перед осенними выборами в США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:03:00+03:00
2026-02-08T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
мирный план сша по украине
politico
дмитрий песков
дональд трамп
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_0:116:3075:1846_1920x0_80_0_0_b0d65be10c2b725e05ed6deb8cf53669.jpg
https://ria.ru/20260207/putin-2072858552.html
https://ria.ru/20260207/zelenskiy-2072848405.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067748394_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_32e7ef32782a708e44ba1c3552acaad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, politico, дмитрий песков, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мирный план США по Украине, Politico, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский
На Украине началась паника из-за планов Трампа по России

Politico: США усиливают давление на Украину перед осенними выборами

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что из-за желания быстрее решить украинский вопрос перед осенними выборами в США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией об Украине, исключив киевский режим из процесса обсуждения, пишет газета Politico.
«
"Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Инициировано Трампом". В США раскрыли, что Европа подготовила для Путина
Вчера, 09:41
Автор статьи обозначает наличие американских инициатив, нацеленных именно на ускоренное разрешение украинского кризиса. При этом в тексте приводятся слова главы киевского режима, который сводит все мирные инициативы администрации Трампа к получению политических очков перед выборами в США.
«
"Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещав, что она продолжится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дотянуть до чуда: Зеленский нашел способ обмануть Трампа
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМирный план США по УкраинеPoliticoДмитрий ПесковДональд ТрампУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала