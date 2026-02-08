На Украине началась паника из-за планов Трампа по России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский опасается, что из-за желания быстрее решить украинский вопрос перед осенними выборами в США Дональд Трамп самостоятельно заключит сделку с Россией об Украине, исключив киевский режим из процесса обсуждения, пишет газета Politico.
«
"Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.
«
"Выборы для них определенно важнее. Давайте не будем наивными", — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, пообещав, что она продолжится.