На Украине началась паника из-за планов Трампа по России

"Владимир Зеленский заявляет, что промежуточные выборы в США в 2026 году являются сейчас самым сильным фактором, способствующим заключению мирного соглашения. <…> Лидер Украины выразил обеспокоенность тем, что в условиях такого давления Трамп может заключить сделку с Россией, исключив Украину из переговоров о собственном статусе", — указывается в материале.